Главе курской стройфирмы вынесли приговор по делу о фортификациях

Глава курской стройфирмы Синьговский получил четыре года по делу о фортификациях

Ленинский районный суд Курска приговорил главу строительной фирмы «Сиэми» Виталия Синьговского к четырем годам колонии по делу о растрате при строительстве фортификаций. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Назначить Синьговскому наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, со штрафом в размере 500 тысяч рублей в доход государства, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима», — сказала судья.

Следствие установило, что бизнесмен контролировал обналичивание средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, получая за это 5% от суммы договора. Из материалов дела следует, что действия главы компании координировались с бывшим депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым, а обвиняемая по делу депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Татьяна Бондаренко предоставляла реквизиты и суммы для перевода и обналичивания.

Прокурор попросил суд признать Синьговского виновным по части 4 статьи 160 УК РФ и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, одного года ограничения свободы, а также оштрафовать на 800 тыс. рублей.

Сам обвиняемый раскаялся в содеянном и просил назначить минимальную меру наказания.

Ранее бывший глава Курской области рассказал о взятках при строительстве фортификаций.