Бывший глава Курской области признался во взяточничестве

ТАСС: экс-губернатор Курской области признался, что получил около 30 млн взяток
Суды общей юрисдикции города Москвы

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался, что получил около 30 млн рублей взяток от бизнесменов по контрактам, связанным со строительством фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Как стало известно агентству, такое признание Смирнов сделал в рамках заключенного со следствием досудебного соглашения о сотрудничестве. Кроме того, экс-глава Курской области заявил, что его бывший заместитель Алексей Дедов «также брал взятки».

10 сентября Алексею Смирнову продлили срок нахождения под стражей до 15 декабря, а Алексею Дедову — до 16 декабря.

Смирнова и Дедова обвиняют в хищении как минимум 1 млрд рублей, в том числе предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений на границе Курской области с Украиной. По версии следствия, Смирнов допускал к выполнению госконтрактов только тех подрядчиков, которые соглашались на «откат» в размере до 15% от суммы договора.

Алексей Смирнов занимал пост губернатора Курской области с мая по декабрь 2024 года. Он подал в отставку 5 декабря прошлого года, заявив о переходе на другую должность. Однако ряд СМИ связывал его уход с расследованием хищений при строительстве защитных объектов.

Ранее сообщалось, что Смиронова взяли под госзащиту по делу о строительстве укреплений.

