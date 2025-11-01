На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава курской стройфирмы может получить срок за хищения на фортификациях

Для главы курской стройфирмы запросили 4 года колонии по делу о фортификациях
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Ленинском районном суде Курска прокурор запросил четыре года лишения свободы общего режима и штраф в 800 тыс. рублей для главы строительной компании «Сиэми» Виталия Синьговского. Об этом сообщили корреспонденты ТАСС из зала суда.

Следствие установило, что Синьговский контролировал обналичивание средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, получая за это 5% от суммы договора. Из материалов дела следует, что действия главы компании координировались с бывшим депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым, а обвиняемая по делу Татьяна Бондаренко предоставляла реквизиты и суммы для перевода и обналичивания.

Прокурор попросил суд признать Синьговского виновным по части 4 статьи 160 УК РФ и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, штрафа 800 тыс. рублей и годового ограничения свободы.

Адвокат обвиняемого заявил, что запрашиваемый срок наказания чрезмерно суров, и попросил суд снизить срок. Сам Синьговский раскаялся в содеянном и просил назначить минимальную меру наказания.

Ранее СК РФ завершил расследование дела о мошенничестве с жилищными субсидиями.

