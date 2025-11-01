Российские школьники одержали победу на международной олимпиаде по химии

Российские школьники взяли три золотые медали на олимпиаде по химии в Казахстане

Российские школьники завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по химии имени Каныша Сатпаева, которая прошла в Казахстане. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Соревнование проходило в Жезказгане и впервые проводилось в международном формате. В нем приняли участие команды всех регионов Казахстана, а также школьники из России и Киргизии.

В состав российской сборной вошли Петр Воронченок, Михаил Панин и Игорь Устинов — победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников из Москвы. Руководителем команды выступил методист Центра педагогического мастерства Василий Краснобров.

По итогам состязаний все трое российских участников получили золотые медали, а гран-при олимпиады достался Игорю Устинову.

В аппарате вице-премьера отметили, что результат участников стал примером высокого уровня российского образования и подтверждением успешной подготовки школьников в области естественных наук. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что успех команды является поводом для гордости и демонстрирует наличие в стране молодых талантов, способных внести вклад в развитие химической отрасли.

Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что такие достижения повышают интерес школьников к изучению естественных наук и становятся важным шагом на пути к будущим научным открытиям.

Ранее российские школьники выиграли шесть золотых медалей на международной олимпиаде по астрономии.