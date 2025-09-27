На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские школьники выиграли шесть золотых медалей на международной олимпиаде

Россияне выиграли 6 золотых медалей на международной олимпиаде по астрономии
true
true
true
close
Наука.рф

Российские школьники завоевали золотые медали на Открытой международной астрономической олимпиаде для школьников в Сириусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе федеральной территории.

«Всего обладателями золотых медалей стали 14 человек. Награды высшей пробы завоевали все шесть представителей России», — сказали в пресс-службе.

Абсолютным победителем олимпиады стал Дмитрий Тимофеев, написавший три тура без единой ошибки и набравший наивысший балл. Кроме того, в число победителей вошли представители Ирана, Белоруссии и Казахстана. Торжественное награждение прошло в Университете «Сириус».

За четыре тура олимпиады участники решили 97 задач. Авторы заданий оценивали умение школьников работать с картами звездного неба, обрабатывать информацию, делать анализы и прогнозы. Участники олимпиады выполняли задания как очно в «Сириусе», так и дистанционно. Все задания были составлены на английском языке для равных условий.

До этого студенты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) победили на главном международном чемпионате по программированию International Collegiate Programming Contest (ICPC). В турнире приняли участие 140 команд из 103 стран мира. СПбГУ обошел такие ведущие мировые вузы, как Массачусетский университет (8-е место), Гарвард (6-е), Пекинский университет (3-е) и Университет Токио (2-е).

Ранее школьники из РФ завоевали 6 медалей на географической олимпиаде в Сербии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами