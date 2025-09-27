Российские школьники выиграли шесть золотых медалей на международной олимпиаде

Российские школьники завоевали золотые медали на Открытой международной астрономической олимпиаде для школьников в Сириусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе федеральной территории.

«Всего обладателями золотых медалей стали 14 человек. Награды высшей пробы завоевали все шесть представителей России», — сказали в пресс-службе.

Абсолютным победителем олимпиады стал Дмитрий Тимофеев, написавший три тура без единой ошибки и набравший наивысший балл. Кроме того, в число победителей вошли представители Ирана, Белоруссии и Казахстана. Торжественное награждение прошло в Университете «Сириус».

За четыре тура олимпиады участники решили 97 задач. Авторы заданий оценивали умение школьников работать с картами звездного неба, обрабатывать информацию, делать анализы и прогнозы. Участники олимпиады выполняли задания как очно в «Сириусе», так и дистанционно. Все задания были составлены на английском языке для равных условий.

До этого студенты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) победили на главном международном чемпионате по программированию International Collegiate Programming Contest (ICPC). В турнире приняли участие 140 команд из 103 стран мира. СПбГУ обошел такие ведущие мировые вузы, как Массачусетский университет (8-е место), Гарвард (6-е), Пекинский университет (3-е) и Университет Токио (2-е).

Ранее школьники из РФ завоевали 6 медалей на географической олимпиаде в Сербии.