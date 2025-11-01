На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не надо будоражить людей»: в Госдуме раскритиковали идею о 12-летнем обучении в школах

Останина предложила повысить качество образования в школах, а не срок обучения до 12 лет
Нина Зотина/РИА Новости

Замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил перейти на 12-летнюю систему обучения в российских школах. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в разговоре с «Газетой.Ru» раскритиковала предложение. По ее словам, Грибу сначала стоило посоветоваться с педагогами, родителями и детьми, а потом уже делать заявления.

«Безапелляционное заявление замсекретаря Общественной палаты Гриба о том, что Россия готова к переходу на 12-летнее образование, оно ничем не подкреплено с одной стороны, а с другой стороны, не получило общественного обсуждения. Готовы кто? Педагоги, которых у нас сегодня недостает в школах? Практически каждый учитель работает на полторы-две ставки, недостает учителей, предметников. Поэтому любопытно, как собирается господин Гриб решать кадровые проблемы. А кто будет преподавать у нас? Нынешних 11 лет нашим детям почему недостает? Почему у нас качество образования снизилось? Может, сами программы образовательные надо пересмотреть, количество предметов надо увеличить, какие-то предметы исключить из программ», — заявила депутат.

Парламентарий согласилась со словами министра просвещения Кравцова о необходимости «глубокого анализа и широкого обсуждения» вопроса о повышении срока обучения.

«Любое новшество нуждается, конечно, в глобальном пересмотре. И говорить надо не о количестве лет обучения, а о качестве. Мне кажется, господин Гриб (замсекретаря ОП. – прим. «Газета.Ru») не в ту сторону смотрит. И здесь я иногда спорю с министром просвещения, мы с ним достаточно часто вступаем в какие-то действительно профессиональные споры, но в данном случае я с ним абсолютно согласна — без широкого общественного обсуждения, с педагогами, с родителями, да и с самими детьми, которые уже окончили школу, не надо делать такого рода заявления, которые будоражат общественность, и вбрасывать их в публичное пространство. Тем более, выступая прямо от Общественной палаты», — сказала Останина.

До этого замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил увеличить срок обучения в российских школах до 12 лет. По его словам, Россия «вполне готова» к переходу. Министр просвещения Сергей Кравцов позже заявил ТАСС о необходимости «глубокого анализа и широкого обсуждения» вопроса. По словам министра, система образования «очень чутко» реагирует на любые изменения. Кравцов предложил обсудить вопрос с представителями научного сообщества, с родителями, педагогами и экспертами.

Ранее Миронов назвал идиотами установивших таблички «малоимущие» и «СВО» в школе Ростовской области.

