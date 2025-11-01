Пророссийские хакеры получили доступ к данным украинских предприятий

Хакеры из пророссийских группировок KillNet и Beregini получили доступ к базам данных стратегических предприятий Украины. Об этом сообщили в KillNet агентству РИА Новости.

«Были получен массив информации о крупнейших оборонных предприятиях Украины, таких как «Мотор Сич», «Запорожский механический завод», завод «Укрсталь» вместе с данными руководства, схемами производства и данными сотрудников», — заявили в KillNet.

Эти материалы предлагают использовать для составления списка потенциально связанных Главным управлением разведки Украины и агентуры других украинских спецслужб, а также «украинских радикалов».

Также хакеры KillNet и Beregini заявили, что получили личные данные главкома БПЛА Украины.

Незадолго до этого российские хакеры из группировки KillNet узнали о планах европейских стран по оккупации территории Украины ради ресурсов, логистики и выхода к морю. Утверждает, что хакеры получили ее в результате взлома локальной сети канцелярии Вооруженных сил (ВС) Франции. На представленной карте можно заметить схему размещения иностранных военных на Украине.

Ранее хакеры из KillNet получили доступ к «Крымско-татарскому ресурсному центру».