На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пророссийские хакеры получили доступ к данным украинских предприятий

Хакеры KillNet взломали базы данных стратегических предприятий Украины
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Хакеры из пророссийских группировок KillNet и Beregini получили доступ к базам данных стратегических предприятий Украины. Об этом сообщили в KillNet агентству РИА Новости.

«Были получен массив информации о крупнейших оборонных предприятиях Украины, таких как «Мотор Сич», «Запорожский механический завод», завод «Укрсталь» вместе с данными руководства, схемами производства и данными сотрудников», — заявили в KillNet.

Эти материалы предлагают использовать для составления списка потенциально связанных Главным управлением разведки Украины и агентуры других украинских спецслужб, а также «украинских радикалов».

Также хакеры KillNet и Beregini заявили, что получили личные данные главкома БПЛА Украины.

Незадолго до этого российские хакеры из группировки KillNet узнали о планах европейских стран по оккупации территории Украины ради ресурсов, логистики и выхода к морю. Утверждает, что хакеры получили ее в результате взлома локальной сети канцелярии Вооруженных сил (ВС) Франции. На представленной карте можно заметить схему размещения иностранных военных на Украине.

Ранее хакеры из KillNet получили доступ к «Крымско-татарскому ресурсному центру».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами