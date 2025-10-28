На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Хакеры получили доступ к данным «Крымско-татарского ресурсного центра»

Хакеры из KillNet получили доступ к «Крымско-татарскому ресурсному центру»
true
true
true
close
Max Acronym/Shutterstock/FOTODOM

Российские хакеры из группировки KillNet получили доступ к данным признанной в России нежелательной организации «Крымско-татарский ресурсный центр». Об этом рассказали РИА Новости в KillNet.

Кроме того, по словам представителя группировки, они получили доступ к личной странице супруги члена «меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Эскендера Бариева.

21 октября хакеры взломали базу данных крупнейшего маркетплейса производителей дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личными данными продавцов беспилотников.

По словам представителя Killnet с никнеймом KillMilk, группировка взломала одно из первых лиц министерства цифровой трансформации Украины. Благодаря этому хакерам удалось получить доступ к базе продавцов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в котором указаны их электронные почты, адреса лабораторий, номера телефонов и ФИО.

Ранее стало известно об утечке секретных данных о военных НАТО на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами