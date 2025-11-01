Россиянам дали инструкцию, как понять, готов ли частный дом к зиме

Эксперт Орехов: через щели в окнах и дверях зимой может уходить до 30% тепла

С наступлением холодов важно убедиться, что дом способен выдержать перепады температур и снегопады без неприятных сюрпризов. Какие работы необходимо провести до прихода зимы, «Газете.Ru» рассказал эксперт рынка внутренней отделки помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов.

По его словам, подготовка дома к холодам необходимая работа, благодаря которой холодный сезон можно провести в спокойствии.

«Если заранее пройтись по основным пунктам, зима пройдет без аварий и лишних расходов. Главное — знать, куда смотреть», — сказал он.

Первая и самая важная часть — система отопления. Даже в новой квартире не лишним будет «прогнать» тепло: включить батареи, проверить, нет ли завоздушивания или течей.

«Если в доме стоит котел, важно сделать сервисное обслуживание, очистить фильтры, проверить давление и автоматику», — отметил Орехов.

Если батареи греют неравномерно, возможно, в системе скопился воздух. Для этого на каждом радиаторе есть кран Маевского. Достаточно аккуратно выпустить лишний воздух, пока не пойдет горячая вода.

Второй важный момент — проверить окна и двери. Через щели уходит до 30% тепла. Чтобы проверить герметичность, можно воспользоваться простым лайфхаком. Следует провести рукой вдоль рам, и если чувствуется сквозняк, нужно заменить уплотнители.

«Даже качественные пластиковые окна со временем теряют герметичность, поэтому перед зимой стоит смазать резинки силиконовой смазкой и перевести фурнитуру в зимний режим», — посоветовал эксперт.

С дверями тоже не все просто. Если уличная дверь металлическая, важно, чтобы она не промерзала. Поможет утепляющий контур или установка дополнительной тамбурной двери.

«Помимо прочего, снаружи дом страдает от осадков и перепадов температуры. Крыша должна быть чистой и целой. Если осенью не убрать листья и мусор из водостоков, зимой вода замерзнет и просто разорвет трубу. Проверить стоит и чердак. Если тепло уходит через крышу, это значит, что утеплитель намок или просел», — отметил он.

В частных домах особое внимание нужно уделить подвалу и коммуникациям. Трубы, проходящие в неотапливаемых помещениях, стоит утеплить.

«Обычно для этого используют вспененный полиэтилен, недорогой и эффективный материал. Это простая мера, которая спасает от разморозки и лишних счетов за ремонт», — сказал эксперт.

Влажность разрушает бетон и способствует появлению плесени. Если в подвале сыро, можно поставить осушитель или временно включать обогреватель.

Помимо прочего, многие перед зимой плотно закрывают все щели, а потом удивляются конденсату на окнах. Это сигнал, что воздухообмен нарушен.

«Свежий воздух нужен, иначе будет духота и сырость. Проверить вентиляцию просто. Поднесите к решетке полоску бумаги, если она не притягивается, систему нужно прочистить», — сказал специалист.

Когда включают отопление и электрические приборы работают без перерыва, важно убедиться, что проводка и автоматы выдержат нагрузку. Орехов рекомендует установить термодатчики и сигнализаторы утечки газа, особенно если в доме стоит газовый котел или колонка.

По словам эксперта, большинство аварий зимой происходят не из-за старости домов, а из-за банальной невнимательности.

«Осмотр дома — это как медосмотр. Чем раньше выявишь проблему, тем дешевле и проще исправить возможные неполадки и аварии», — резюмировал Орехов.

