Названа сумма, которую россияне готовы потратить на строительство загородного дома

Почти половина (40%) россиян рассчитывают потратить на строительство дома свыше 10 млн рублей, показал опрос, проведенный ТСТН. При этом большинство респондентов не планируют привлекать заемные средства, но экономят на путешествиях и культурной жизни.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Треть респондентов готовы инвестировать в частный дом менее 5 млн рублей, еще треть — до 10 млн рублей. По оценке ТСТН, в настоящее время строительство загородного дома обойдется в среднем от 160 тыс. рублей за кв. метр.

Согласно данным последних опросов, от 60 до 70% россиян хотели бы переехать жить в частный дом. По данным ДОМ.РФ, более 5 млн семей планируют переезд в частный дом в ближайшие 5 лет. При этом исследование ТСТН показало, что 34% россиян рассчитывают завершить строительство дома за 5 лет, а другие 34% — менее чем за три года. Еще треть респондентов планируют построить дом за один год. Интересно, что большая часть опрошенных — 55% — не хотят привлекать для строительства дома ипотечное финансирование. Ставки по ипотечным кредитам на ИЖС в настоящее время составляют 19–24% годовых.

Тем не менее большинству россиян приходится экономить ради строительства дома. Так, 44% респондентов рассказали, что экономят на путешествиях, треть россиян — на театрах и концертах. 20% не обновляют автомобиль для того, чтобы отложить средства на возведение дома.

«Сегмент ИЖС традиционно силен в России, период пандемии только увеличил желание россиян жить в частном доме. Не секрет, что наибольший объем ввода первичной недвижимости в последние годы приходится именно на ИЖС. Во многом это обусловлено тем, что покупка трех-четырехкомнатной квартиры для семьи сегодня сравнима по стоимости с постройкой дома, превосходящего квартиру по площади. К тому же дом расположен на земельном участке, что позволяет организовать зону отдыха, построить баню, террасу, детскую площадку и так далее», — прокомментировал Анатолий Нестеров, генеральный директор ТСТН.

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