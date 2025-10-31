На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка с «похищенным» маткапиталом сама стала фигуранткой дела

В Дагестане женщина попыталась получить маткапитал и попала под статью
Жительница Дагестана стала фигуранткой уголовного дела после того, как заявила о мошенничестве с маткапиталом от ее имени. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-секретаря МВД по региону Гаяну Гариеву.

Мать двоих детей рассказала полиции, что хотела бы получить выплаты, но, когда решила заняться этим вопросом, выяснила, что кто-то уже брал маткапитал от ее имени в 2017 году.

Она добавила, что тогда у нее детей не было вовсе. Как полагала женщина, неизвестные нашли ее утерянный паспорт, и, предъявив его вместе с фальшивыми свидетельствами о рождении, получили деньги. «Пострадавшая» потребовала, чтобы аферистов нашли и привлекли к ответственности.

Сотрудники полиции приняли заявление и стали разбираться в ситуации. Во время экспертизы выяснилось, что на документах, поданных в Социальный фонд в 2017 году, стояла подпись заявительницы.

В отношении матери двоих детей возбудили дело по факту мошенничества.

Ранее мать не вернувшегося с фронта бойца СВО обязали вернуть 6,8 млн выплат.

