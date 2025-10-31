На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мать не вернувшегося с фронта бойца СВО обязали вернуть 6,8 млн выплат

В Карелии мать не вернувшегося с фронта участника СВО заставили вернуть выплаты
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Карелии получила выплаты на сына-участника СВО, но по решению суда вернула всю сумму. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

Мужчина отбыл в зону СВО, но не вернулся с фронта. В рамках законодательства его матери перечислили 6,8 миллиона рублей.

Однако позже выяснилось, что женщина уклонялась от выполнения обязанностей родителя. Отец бойца посчитал это неосновательным обогащением и потребовал вернуть всю сумму.

«Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме и взыскал с ответчицы в пользу истца сумму неосновательного обогащения в размере 6 799 453 руб», – сообщается в публикации.

Помимо этого, с нее взыскали государственную пошлину в размере более 70 тысяч рублей.

До этого вдова участника СВО лишилась трех миллионов рублей из-за мошенников. Аферисты предложили оформить специальные выплаты и запросили код из сообщения. Под давлением неизвестных она передала деньги курьеру.

Ранее семья бойца СВО получила 16 млн выплат и потребовала еще.

