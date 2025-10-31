На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые разгадали многовековую тайну гула, исходящего из озера в США

OC: многовековой гул в озере Сенека вызван залежами метана
Scieri12/Wikipedia

Ученые в США разгадали многовековую тайну гула, исходящего из озера, пишет Oddity Central.

Ученые разгадали одно из природных загадочных явлений в США — таинственные гулы, известные как «Пушки Сенеки», исходящие из озера Сенека в штате Нью-Йорк. На протяжении веков местные жители и исследователи слышали мощные взрывы, напоминавшие артиллерийские залпы. Первые упоминания о феномене относятся к XVII веку, однако коренные жители — народ сенека — связывали эти звуки с гневом духов и богов, а поселенцы XVIII века — с барабанами павших солдат.

Теперь ученые из Государственного университета Нью-Йорка и Корнельского университета подтвердили гипотезу, предложенную почти 90 лет назад геологом Германом Фэйрчайлдом. Согласно их исследованию, опубликованному в 2025 году, загадочные звуки действительно вызваны подземными выбросами метана.

Современное оборудование позволило специалистам провести детальное картирование дна озера Сенека. В ходе экспедиции 2018–2024 годов ученые обнаружили более 140 крупных впадин диаметром до нескольких сотен метров. Анализ воды и донных отложений подтвердил наличие метана, который периодически вырывается из-под земли, создавая ударную волну.

По словам исследователей, газ накапливается под давлением в течение долгого времени, а затем внезапно прорывается на поверхность, создавая мощный гул, напоминающий пушечный выстрел.

Ранее ученые разгадали загадку первой материи Вселенной.

