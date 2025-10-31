На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд в Москве арестовал бывшего начальника подразделения РЖД

Экс-начальник подразделения РЖД Галкин арестован по делу о взятке в 3 млн рублей
true
true
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Черемушкинский суд Москвы оставил под арестом бывшего начальника подразделения РЖД Сергея Галкина, которого обвиняют в получении взятки в размере 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Галкина Сергея Федоровича <...> сроком на 00 месяцев 29 суток», — говорится в сообщении.

Накануне Следственный комитет (СК) России предъявил Галкину обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Мужчина свою вину не признал.

По данным следствия, в мае 2024 года мужчина согласовал планы грузоперевозок за денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей. Сообщалось, что взяткодатель и посредник топ-менеджера также заключены под стражу, на них возбуждены дела.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал главу Центравтомагистрали

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами