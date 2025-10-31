Суд в Москве арестовал бывшего начальника подразделения РЖД

Экс-начальник подразделения РЖД Галкин арестован по делу о взятке в 3 млн рублей

Черемушкинский суд Москвы оставил под арестом бывшего начальника подразделения РЖД Сергея Галкина, которого обвиняют в получении взятки в размере 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Галкина Сергея Федоровича <...> сроком на 00 месяцев 29 суток», — говорится в сообщении.

Накануне Следственный комитет (СК) России предъявил Галкину обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Мужчина свою вину не признал.

По данным следствия, в мае 2024 года мужчина согласовал планы грузоперевозок за денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей. Сообщалось, что взяткодатель и посредник топ-менеджера также заключены под стражу, на них возбуждены дела.

