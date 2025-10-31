На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшего чиновника миграционной службы Москвы осудили за взятки и фиктивную миграцию

Бывший глава миграционного отдела Москвы получил 14 лет колонии за коррупцию
true
true
true
close
Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Солнцевский районный суд Москвы вынес приговор по делу о коррупции и незаконной миграции, в котором фигурировал бывший начальник одного из отделов миграционной службы столицы Александр Поздняков. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Следствие установило, что Поздняков, используя служебное положение, участвовал в организации незаконного оформления миграционных документов и получал за это взятки в особо крупном размере. Суд признал его виновным по нескольким статьям, включая получение взятки и превышение должностных полномочий, и приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу.

По тому же делу суд признал виновными Мубариза Гурбанова и Елену Смирнову. Они получили по 12 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафы. Как уточнили в пресс-службе, Смирнову взяли под стражу прямо в зале суда.

В приговоре отмечается, что все фигуранты причастны к схеме незаконного оформления миграционных документов и получению денежных вознаграждений за ускорение процедур.

Ранее в мэрии Дербента прошли обыски по делу о махинациях с землей.

