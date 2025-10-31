На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В мэрии Дербента прошли обыски по делу о махинациях с землей

Anna Kostenko/Shutterstock/FOTODOM

Следственный комитет России сообщил о проведении обысков в мэрии Дербента и по месту жительства начальника управления земельных и имущественных отношений города.

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий при распоряжении муниципальными земельными участками.

По данным следствия, в 2023–2024 годах чиновник совместно с другими должностными лицами администрации незаконно распределял земельные участки, изменяя их площадь в пользу третьих лиц. Эти действия, как утверждают в СК, нанесли ущерб городской администрации и нарушили права граждан.

В ходе обысков следователи изъяли документы и предметы, которые могут иметь значение для расследования. В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу по делу.

До этого прокуратура Кемеровской области направила в суд уголовное дело против бывших должностных лиц администрации Новокузнецкого муниципального округа, обвиняемых в получении взятки.

Ранее в Ленинградской области задержали городского прокурора.

