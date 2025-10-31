В России заявили о готовности к переходу на 12-летнее школьное обучение

Россия готова к переходу на 12-летнее школьное образование, вопрос заключается лишь во времени. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его словам, во многих развитых странах обучение по 12-летней системе начинается с шести лет и российские дети не уступают по уровню подготовки японским, китайским или европейским сверстникам. Гриб подчеркнул, что обсуждение перехода не должно сопровождаться паникой, а само внедрение возможно при соответствующем планировании.

Он отметил, что сокращение числа первоклассников в России не должно приводить к уменьшению педагогического штата. По его мнению, переход на 12-летнюю систему позволит сохранить учительские кадры и даст выпускникам возможность поступать в вузы в возрасте 18 лет.

Гриб также подчеркнул, что идея 12-летнего образования уже частично реализуется: последний год дошкольного обучения в детских садах, или «нулевой класс», можно рассматривать как подготовку к школе. Это особенно актуально для крупных городов, где есть возможность организовать такие программы.

При этом, по словам эксперта, в малых городах и селах не все семьи могут отправить детей в детский сад из-за нехватки мест или других обстоятельств. Однако школьное образование остается обязательным, а программы старших дошкольных групп все больше приближаются к начальному обучению — дети уже осваивают буквы, математику и другие основы.

Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что обсуждение перехода на 12-летнее обучение является началом диалога и не предполагает немедленных изменений. Он добавил, что в технологически развитых странах этот процесс уже идет, а интерес детей к учебе проявляется с раннего возраста — Гриб отметил, что его шестилетний сын частично занимается по учебникам второго класса.

Ранее российский блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) призвал вернуть советскую школьную программу.