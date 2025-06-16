Патриарх Кирилл призвал гнать прочь людей, настраивающих против мусульман

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал «гнать прочь» тех, кто призывает бороться с российскими мусульманами. Его слова опубликовали на сайте патриархии.

На собрании духовенства в Калининграде патриарх прокомментировал ситуацию с высказываниями схиигумена Гавриила (Виноградова), который критиковал другие религии.

По словам главы РПЦ, подобные высказывания против ислама, даже если они сделаны под предлогом заботы о русских и русской культуре, являются провокацией.

Патриарх также заявил, что в России необходимо сохранять добрые отношения между православными и мусульманами. По его словам, любые попытки посеять рознь под видом «заботы о культуре или вере» — это провокации, которые могут исходить либо от неадекватных людей, либо от врагов страны.

Патриарх подчеркнул, что сейчас православные и мусульмане вместе защищают Родину, а мирное сосуществование двух религий в России — это редкий и ценный пример, который раздражает противников страны. Он напомнил, что, несмотря на различия, у обеих религий есть общее — вера в Бога и стремление к служению Родине.

В конце мая православный схиигумен Гавриил заявил, что мусульмане якобы могут «вырезать москвичей по первому приказу муллы». По его словам, представители министерства внутренних дел даже не «успеют пикнуть», и последствия будут очень печальными. Схиигумен подчеркнул, что «пусть вера и неправильная», однако она дает силы мусульманам. Священник также написал несколько книг, посвященных апологетике и критике оккультизма и сектантства, часть из которых стала поводом для обвинения монаха в антисемитизме. В своих трудах и проповедях схиигумен нередко критически высказывается об иудейском богословии.

В начале июня Валаамский монастырь освободил Гавриила от должности из-за скандальных проповедей.

Ранее генерал Алаудинов назвал схиигумена Гавриила «каким-то дебилом, который натянул на себя рясу», однако позже извинился.