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Главный раввин России раскрыл, за что евреи чаще всего оказываются в тюрьме

Берл Лазар рассказал, что в России отбывают сроки несколько десятков евреев
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Алексей Филиппов/РИА Новости

В России евреев чаще всего приговаривают к лишению свободы за экономические преступления, рассказал в интервью «Газете.Ru» главный раввин страны Берл Лазар.

«Точных цифр я не назову, у еврейской общины есть несколько десятков подопечных в местах лишения свободы... Конечно, община старается оказывать им помощь. Они получают религиозную литературу, продуктовые наборы на праздник Рош-А-Шана (еврейский новый год) и мацу к Песах», — уточнил он.

Лазар добавил, что в Москве даже те евреи, которые находятся в СИЗО, могут продолжать религиозную жизнь. У них есть возможность встречаться с раввином, участвовать в богослужении и занятиях по Торе.

«Всего в местах лишения свободы 12 синагог», — сказал раввин.

Подробнее о том, растет ли антисемитизм в России и как правильно с ним бороться, — в интервью Лазара «Газете.Ru».

Ранее израильские ученые заявили о рекордном всплеске антисемитизма по всему миру.

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