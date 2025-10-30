ФСБ зафиксировала рост незаконных приобретений российского гражданства

ФСБ: все чаще происходят случаи приобретения гражданства РФ с преступным умыслом

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России все чаще фиксирует случаи, когда иностранцы приобретают гражданство России с преступным умыслом. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ, передает ТАСС.

«В условиях значительного миграционного потока все чаще фиксируются случаи, когда иностранные граждане приобретают российское гражданство с преступным умыслом», — заявил он.

Сотрудник объяснил, что для преступных сообществ приобретение гражданства является инструментом проникновения и прикрытия, что приводит к их последующему вовлечению в преступные группировки.

До этого сообщалось, что на Камчатке 39-летний мужчина за деньги зарегистрировал дома сотни мигрантов. Инцидент произошел в квартире на улице Звездной в городе Петропавловске-Камчатском. Местный житель с июня по октябрь поставил на учет у себя дома 206 иностранцев. При этом у него не было намерения и возможности предоставить им реальное жилье для проживания.

Ранее в Госдуме объяснили, как будет работать новая система выдворения мигрантов.