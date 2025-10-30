На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найдена разгадка самого известного шифра в мире

В США пообещали $137 тысяч за решение неразгаданного шифра ЦРУ
Pexels

В США выставлен на продажу за $137 тысяч возможный ключ к разгадке неразгаданного шифра «Криптос», вот уже более трех десятилетий остающегося неприступным для криптоаналитиков. Об этом сообщает издание IFLScience.

Этот знаменитый шифр расположен в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли: медная пластина в форме свитка, содержащая 865 латинских букв и четыре вопросительных знака.

«Криптос» был создан Джимом Сэнборном, также участвовавшим в разработке системы шифрования вместе с Эдвардом Шейдтом. Замысел «Криптоса» – четыре части, скрывающие пятую. Первые три секции были расшифрованы в 1999 году программистом Джимом Гиллогли, хотя АНБ сделало это еще на семь лет раньше.

Установлено, что создатели шифра использовали шифр Виженера. В связи с ухудшающимся состоянием здоровья одного из ключевых экспертов, принято решение продать разгадку на аукционе, который продлится до 20 ноября. Победитель аукциона получит не только разгадку, но и прототип пластины, а также таблицы для шифрования.

Ранее российская Fplus нашла в принтерах Xerox и HP позволяющие шпионить уязвимости.

