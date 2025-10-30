На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Клиентам «Почта Банка» упростили переход в ВТБ

Совместный сервис ВТБ и «Почта Банка» упростит перевод клиентских продуктов
true
true
true
close
Пресс-служба ВТБ

ВТБ запустил сервис, который позволит перенести свои продукты из «Почта Банка», сообщает пресс-служба ВТБ.

Теперь клиенты «Почта Банка» смогут в мобильном приложении или веб-версии присоединиться к ВТБ и подписать все документы онлайн.

Как рассказал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, присоединение «Почта Банка» к ВТБ расширяет финансовые услуги и сервисы для россиян.

«Цифровая миграция — как надежный мост, позволяющий клиентам перейти из одного банка в другой быстро, безопасно и без прерывания привычного обслуживания. Все продукты и сервисы из «Почта Банка» мгновенно перейдут в инфраструктуру ВТБ — даже карту менять не придется», — отметил он.

Брейтенбихер добавил, что при онлайн-переходе также будут доступные специальные условия по вкладам и накопительным счетам.

Напомним, процесс интеграции ВТБ и «Почта Банка» завершится в мае 2026 года.

