ФБР приостановило расследования из-за шатдауна

Reuters: шатдаун в США затормозил работу ФБР
Sergio Flores/Reuters

Приостановка финансирования правительства США (шатдаун) сказалась на работе Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что расследования ФБР «приостановлены или замедлены» из-за второго по продолжительности в истории шатдауна. По словам источников, средства ФБР, используемые для оперативных поездок, заморожены.

«Без средств на оплату информаторов Бюро теряет свой важнейший источник оперативной информации», — говорится в публикации.

1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

23 октября сообщалось, что Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов, который достиг 57 дней. Предыдущий рекорд принадлежал 39-му президенту США Джимми Картеру. При его правлении правительство приостанавливало работу пять раз за четыре года, суммарно — на 56 дней.

Ранее в Белом доме назвали последствие продолжения шатдауна в США.

