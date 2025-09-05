На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд избрал меру пресечения актрисе Аглае Тарасовой

РИА: суд запретил актрисе Тарасовой определенные действия
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Суд в Подмосковье запретил актрисе Аглае Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков, определенные действия. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Процесс проходил в Домодедовском городском суде. В ходе заседания следствие настаивало на избрании судом меры пресечения в виде домашнего ареста для актрисы в связи с тем, что она является гражданкой Израиля и может скрыться.

В ответ на это Тарасова заявила, что она сдала все паспорта следователю и не собирается покидать страну. Кроме того, по ее словам, в сентябре у нее начинается съемка трех картин.

28 августа Тарасову задержали в аэропорту Домодедово при попытке перевезти в Россию наркотическое средство внутри электронного устройства для курения. Она возвращалась в Москву из Израиля, а до этого была на отдыхе на Мальдивах. У знаменитости обнаружили при задержании 0,4 грамма масла каннабиса. Сама актриса признала в суде, что совершила ошибку и раскаялась.

Ранее Аглая Тарасова лишилась роли в «Холопе-3» из-за задержания с наркотиками.

