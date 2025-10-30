В Приморье женщина обстреляла медиков, которые оказывали ей помощь

Жительница Уссурийска напала на врачей скорой помощи, сообщает прокуратура Приморского края.

Инцидент произошел 4 октября во дворе дома на улице Беляева. Туда по вызову прибыла бригада скорой. Медики начали оказывать помощь 42-летней женщине, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, обвиняемая спровоцировала конфликт и не менее шести раз выстрелила в сторону работников скорой из пневматического пистолета.

В отношении женщины возбудили дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). На время следствия ее заключили под стражу. В ближайшее время она предстанет перед судом.

