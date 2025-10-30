На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье женщина обстреляла медиков, которые оказывали ей помощь

Женщина из Уссурийска обстреляла медиков из пневматического пистолета
true
true
true
close
Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Уссурийска напала на врачей скорой помощи, сообщает прокуратура Приморского края.

Инцидент произошел 4 октября во дворе дома на улице Беляева. Туда по вызову прибыла бригада скорой. Медики начали оказывать помощь 42-летней женщине, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, обвиняемая спровоцировала конфликт и не менее шести раз выстрелила в сторону работников скорой из пневматического пистолета.

В отношении женщины возбудили дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). На время следствия ее заключили под стражу. В ближайшее время она предстанет перед судом.

До этого на Урале таксист четыре раза выстрелил в пассажира во время конфликта. Сообщалось, что зачинщиком ссоры был пострадавший, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. На улицу выбежали родственники пассажира и тоже накинулись на водителя. Сын пострадавшего оказался на месте происшествия и видел, как его отца ранили в грудь. В результате мужчина получил телесные повреждения.

Ранее в Дагестане компания ворвалась в кафе и устроила стрельбу из-за долга.

