В Дагестане компания ворвалась в кафе и устроила стрельбу на почве долгов

В Дагестане конфликт из-за долга закончился стрельбой. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Кизляре. По данным полиции, неизвестные вошли в местное кафе и несколько раз выстрелили в воздух. После этого компания скрылась с места. Во время инцидента никто не пострадал.

«Все живы, все целы. Разбирательством занимаются полицейские Кизляра», – сообщается в публикации.

Известно, что «посетители» использовали травматический пистолет. В точку общепита они пришли из-за давних споров из-за долгов, связанных с одним из гостей кафе.

Сотрудники МВД установили личности всех трех участников ссоры.

До этого в Нижнекамске посетитель кафе ранил сотрудницу кафе. По данным местных пабликов, пьяные мужчины зашли в заведение, в какой-то момент один из них достал пистолет и воспользовался им.

Подозреваемый скрылся, но его удалось задержать. Мужчину отправили на допрос.

Ранее в Татарстане мужчина обстрелял машину с людьми.