Стали известны популярные у россиян направления отдыха на Новый год

На новогодние каникулы россияне чаще всего бронируют билеты в Белоруссию и Казахстан

На новогодние праздники россияне чаще всего приобретают билеты в Белоруссию, Казахстан и Турцию, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса путешествий «Туту». Самыми популярными направлениями для путешествий по России стали Москва и Санкт-Петербург.

«Для поездок за границу на Новый год россияне чаще всего выбирают Республику Беларусь — на эту страну приходится 47% приобретенных билетов на автобусы, поезда и самолеты. Казахстану отдали предпочтение 7% пользователей сервиса, Турции — 6%, Объединенным Арабским Эмиратам — 5%, Армении — 3%», — сообщили в «Туту».

Многие россияне предпочитают провести новогодние каникулы внутри страны.

«Лидером здесь является столица — на Москву приходится 27% билетов на автобусы, поезда и самолеты. Следом идет Санкт-Петербург — 13% билетов. Кроме того, 8% наших покупателей выбрали Краснодарский край, Ростовскую область — 4%, Свердловскую область — 2%», — отметили в сервисе.

Ранее стало известно, куда поедут россияне на ноябрьские праздники.