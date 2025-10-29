На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, куда поедут россияне на ноябрьские праздники

Россияне на ноябрьские праздники поедут в Белоруссию и Казахстан
Shutterstock

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край оказались самыми популярными направлениями для путешествий на ноябрьские праздники в этом году, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса путешествий «Туту». Лидером заграничных поездок у россиян стала Белоруссия.

«Самыми популярными направлениями для поездок на ноябрьские праздники по России стали Москва и Московская область — 21% билетов на автобусы, поезда и самолеты; Санкт-Петербург и Ленинградская область — 10%; Краснодарский край — 9%; Ростовская область — 4% и Свердловская область — 2%», — сообщили в сервисе.

При выборе отдыха за границей высоким спросом у россиян пользуются соседние страны, куда не нужно оформлять визу.

«На первом месте Республика Беларусь — на нее приходится 41% купленных через сервис билетов на автобусы, поезда и самолеты. Затем следуют Казахстан, Турция и Армения — на них приходится по 7%. В Азербайджан на ноябрьские праздники отправятся 5% пользователей сервиса», — уточнили в «Туту».

Ранее были названы самые популярные места для отдыха в горах в России.

