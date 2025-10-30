На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Слуцкий оценил предложения ограничить показ мультфильма «Маша и Медведь»

Слуцкий: ограничение в показе мультфильма «Маша и Медведь» является абсурдом
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Предложение ограничить показ мультфильма «Маша и Медведь» является полным абсурдом. Об этом в интервью ТАСС заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, подобные инициативы подрывают доверие граждан к здравомыслию депутатов и общественных деятелей.

«Предложение ограничить показ мультфильма «Маша и медведь» - это полный абсурд. Не надо искать врага там, где его нет. Такими темпами можно и «Простоквашино» запретить: там ребенок из дома ушел, родители оставили дядю Федора одного в деревне», — заявил Слуцкий.

Политик отметил, что традиционным ценностям противоречит не мультик, а «ставка по ипотеке и немыслимая стоимость жилья». Он подчеркнул, что именно об этом нужно задумываться общественным деятелям. Лидер партии добавил, что мультфильмы, на которых выросли целые поколения, необходимо оставить в покое.

До этого писатель Олег Рой призвал установить ограничение 12+ для мультика «Маша и медведь», потому что он якобы не рассчитан на детскую аудиторию. Помимо этого, политолог Вадим Попов призвал запретить показывать мультфильм «Маша и медведь» по ТВ и стримингам из-за несоответствия традиционным российским ценностям.

Ранее стало известно, что Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и «Машу и Медведя» считают угрозой нацбезопасности Украины.

