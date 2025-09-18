На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Моргенштерна и «Машу и Медведя» считают угрозой нацбезопасности Украины

morgen_shtern/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Анимаккорд

Мультсериал «Маша и Медведь», певицу Инстасамку и рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) назвали угрозой национальной безопасности Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на первого председателя уполномоченного по защите государственного языка в Киеве Игоря Спиридонова.

По его словам, большая часть граждан Украины выступает против того, чтобы в стране транслировался русскоязычный контент. Спиридонов сравнил показ «Маши и Медведя» с навязыванием русского языка.

«С моральной точки зрения ненормально слушать российскую музыку или смотреть российские фильмы... А второй момент, что каждое прослушивание и просмотр — это монетизация доходов РФ, что автоматически конвертируется в увеличение количества ракет по Украине», — отметил он.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин уже призывал заблокировать на территории Украины YouTube-канал, на котором транслируется мультфильм «Маша и Медведь», за продвижение российских нарративов. Среди примеров «кремлевской пропаганды» депутат назвал изображение самовара и мелодию на балалайке и сцены, где Маша появляется в советской офицерской фуражке и танковом шлеме.

Как пишут СМИ, YouTube-канал с украинской озвучкой «Маши и Медведя» является одним из самых популярных детских каналов в стране. Он собрал за последний год более 800 млн просмотров.

Ранее блогер Киевстонер обвинил власти Украины в насильственной мобилизации.

