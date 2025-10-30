В Госдуме заявили, что блогерам придется подтверждать образование «в ближайшие год-полтора»

В России хотят по аналогии с Китаем принять закон, требующий от блогеров подтверждать образование, если они планируют освещать темы медицины, финансов или юриспруденции. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Депутат уже разрабатывает законопроект.

«Конечно же, для нас такой вариант тоже возможен, и он не просто возможен, он будет реализован в ближайшие год-полтора. Совет блогеров — организация, которая объединяет большое количество правильных блогеров, они работают в своем сегменте, максимально честно платят налоги, исполняют все решения Роскомнадзора и других органов. То есть, совет блогеров также говорит о том, что на рынке данных услуг огромное количество мошенников, откровенных жуликов, которые занимаются только лишь выманиванием денег у своих подписчиков. Я думаю, Государственная дума определит список профессий и компетенций, которые потребуются от блогеров для подтверждения тех или иных знаний», — считает депутат.

Свинцов назвал сферы, для работы с которыми необходимо образование. По его мнению, пора запретить блогерам рассказывать «небылицы о медицине».

«Возможно, в сфере медицины, финансового просвещения, в сфере питания, психологии и ряде других сфер от блогеров потребуется подтверждение своих компетенций. Это может быть диплом о высшем образовании, а также время от времени блогеры должны будут проходить аккредитацию образовательных программ. Огромное количество блогеров, не имея никакого образования, просто насмотревшись других, которые тоже без профильного образования, все они начинают друг другу давать советы, потом обычные граждане, их подписчики смотрят и дальше верят без какой-либо проверки фактов. И это может привести к серьезным последствиям. Ну, например, человек потеряет здоровье, если будет неправильно соблюдать диету. Нельзя давать возможность блогерам бесконтрольно рассказывать какие-то небылицы, о которых они сами имеют очень поверхностное впечатление. Я лично, как депутат, совместно с советом блогеров уже занимаюсь этим вопросом — разрабатываем и перечень тематик, которые блогеры должны будут согласовывать и аккредитовывать в организации», — сказал он.

В Китае 25 октября вступил в силу закон, запрещающий вести блоги на тему медицины, финансов и юриспруденции без соответствующего образования. Теперь китайские блогеры должны подтвердить компетенции, за этим следят онлайн-платформы для создания и публикации контента.

Ранее адвокат Жорин прокомментировал показательные дела за рекламу в соцсетях.