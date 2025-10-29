«Создается практика»: адвокат – о показательных делах на блогеров о рекламе в Instagram

Управление ФАС Омской области завело дело на блогера за распаковку косметики в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где с 1 сентября запрещено размещение рекламы. Адвокат Сергей Жорин в разговоре с «Газетой.Ru» назвал дело «показательным» и заявил, что штрафов за рекламу в соцсети будет больше.

«То, что подобные дела стали появляться — логично и ожидаемо, поскольку новые ограничения вступили в силу в сентябре и, соответственно, после вступления в силу тех или иных норм всегда активно создается практика. Является ли рекламой, то или иное действие, распаковка или что-то еще, определяется в каждом конкретном случае. В законе о рекламе есть четкое определение, что считается рекламой, а что не считается. Таких дел будет много — они будут инициироваться как по доносам, так и в связи с мониторингом медиа, социальных сетей. Это все логично, ожидаемо. И, конечно же, будут показательные дела, они будут освещаться. Это стандартная практика, когда та или иная норма вступает в силу», — сказал он.

Адвокат объяснил, привлекут ли доносчиков к ответственности, если они ложно обвинили блогеров в рекламе и это выяснилось в суде.

«В уголовном кодексе действительно есть ответственность за это, но, чтобы привлечь к ответственности, донос должен быть не просто ложный, а заведомо ложный. А заведомость доказать не так просто. Доносчик скажет: «ну, я был уверен, что эта информация достоверная». Для того, чтобы человека привлечь к ответственности за заведомо ложный донос, он должен быть предупрежден об ответственности. Именно для этого в заявлении о преступлении в конце пишется: предупрежден и расписался. Если расписался, тогда несешь ответственность. Никакой ответственности не будет, если это какое-то сообщение в Федеральную антимонопольную службу. Вероятность того, что доносчика привлекут к ответственности за заведомо ложный донос крайне минимальна, и они этим пользуются», — рассказал адвокат.

1 сентября в России вступил закон о запрете рекламы в Instagram, предусматривающий штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Блогерам нельзя размещать платные интеграции, продвигать по бартеру услуги, распаковывать и делать обзоры товаров и услуг. Кроме того, нельзя делиться ссылками, призывать к действию воспользоваться услугами и упоминать скидки.

21 октября СМИ сообщили о первом деле за рекламу в соцсети. Суд назначил штраф блогеру-юристу Евгении Тутушкиной – она выложила видео, в котором хвалит отель. Сообщалось, что дело было инициировано по доносу подписчицы.

Затем, 28 октября стало известно о втором случае – управление ФАС Омской области возбудило дело о нарушении закона «О рекламе». В ведомство поступило обращение по поводу ролика блогера, в котором девушка распаковала косметику. СМИ отметили, что название блогер не произнесла, однако на видео были видны наименования на упаковках.

Ранее в России ужесточили требования к рекламе энергетиков.