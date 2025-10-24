На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Администратора Telegram-канала осудили за передачу ВФУ данных из Мелитополя

Админ Telegram-канала получила 14 лет за передачу ВФУ данных из Мелитополя
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Южный окружной военный суд вынес приговор гражданке Украины Яне Суворовой, назначив ей 14 лет лишения свободы в колонии общего режима. Она была признана виновной в передаче данных вооруженным формированиям Украины (ВФУ), работая администратором Telegram-канала, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным следствия, Суворова стала участницей террористического сообщества, организованного украинскими спецслужбами. В качестве администратора группы в Telegram она занималась сбором и передачей кураторам информации о расположении и перемещении Вооруженных сил РФ. УФСБ утверждает, что в результате использования этих данных, в марте 2023 года ВФУ нанесли ракетно-бомбовый удар по Мелитополю, что привело к материальному ущербу военно-гражданской администрации Запорожской области. В результате удара никто не пострадал.

В ведомстве уточнили, что дело, возбужденное следственным отделом УФСБ, рассматривалось по ст. 276 (шпионаж), п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).

Ранее россиянина приговорили к 17 годам колонии за госизмену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами