Администратора Telegram-канала осудили за передачу ВФУ данных из Мелитополя

Южный окружной военный суд вынес приговор гражданке Украины Яне Суворовой, назначив ей 14 лет лишения свободы в колонии общего режима. Она была признана виновной в передаче данных вооруженным формированиям Украины (ВФУ), работая администратором Telegram-канала, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным следствия, Суворова стала участницей террористического сообщества, организованного украинскими спецслужбами. В качестве администратора группы в Telegram она занималась сбором и передачей кураторам информации о расположении и перемещении Вооруженных сил РФ. УФСБ утверждает, что в результате использования этих данных, в марте 2023 года ВФУ нанесли ракетно-бомбовый удар по Мелитополю, что привело к материальному ущербу военно-гражданской администрации Запорожской области. В результате удара никто не пострадал.

В ведомстве уточнили, что дело, возбужденное следственным отделом УФСБ, рассматривалось по ст. 276 (шпионаж), п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).

Ранее россиянина приговорили к 17 годам колонии за госизмену.