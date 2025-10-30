В аэропорту Ижевска ограничили полеты

Ограничения на полеты введены в аэропорту Ижевска. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

По состоянию на 9:50 мск в воздушной гавани Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, уточнил Кореняко.

Минобороны ранее сообщило о перехвате за ночь 170 украинских дронов над регионами России. По данным ведомства, в Брянской области сбито 48 БПЛА, в Воронежской — 21, в Нижегородской — 16, в Калужской — 15, в Ростовской — 14, в Курской — 10. В Московской области сбили девять дронов, из них шесть направлялись к столице.

Кроме того, девять беспилотников уничтожены над Тульской областью, по пять — над Рязанской, Волгоградской и Новгородской, по четыре — над Белгородской, Орловской областями и республикой Крым, а также один — над Липецкой областью.

Ранее в Росавиации сообщили, что три российских аэропорта восстановили работу.