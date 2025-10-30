Россиянам назвали полезный бодрящий напиток на замену кофе

Комбуча или чайный гриб – это полезный ферментированный напиток, который делается на основе чая, сахара и симбиотической культуры бактерий и дрожжей. За счет своего мягкого бодрящего эффекта он может заменить кофе по утрам, выяснила у экспертов Pravda.Ru.

Отметим, что микробиолог, руководитель направления микробиологии компании «Новабиом» Софья Цветикова в беседе с газетой «Известия» назвала чайный гриб «суперполезным» продуктом, на основе которого можно готовить напитки. В то же время она предупредила, что в концентрированном настое на грибе содержится лимонная и уксусная кислота, способная нарушить кислотный баланс ЖКТ, поэтому людям с гастритом, язвой желудка и сахарным диабетом следует употреблять его с осторожностью.

Польза комбучи в первую очередь связана с большим количеством органических кислот, ферментов и витаминов в ее составе – за счет этого напиток благотворно влияет на здоровье. В частности, он улучшает пищеварение, поэтому эксперты рекомендуют пить его после плотного обеда.

Пробиотики в составе комбучи улучшают микрофлору кишечника, снижают вздутие. За счет антиоксидантного эффекта она выводит из организма токсины, поддерживая здоровье печени. А прилив энергии и бодрости обеспечивают кофеин и витамины группы В в составе напитка, которые также снижают уровень стресса, отмечают эксперты.

Новичкам специалисты советуют начинать потребление напитка с 200-300 мл в день в первой половине дня, а опытным любителям рекомендуется ограничиться 500 мл в день. Важно учитывать, что в чайном грибе есть следовые количества алкоголя (0,2-0,5%), из-за чего пить его нельзя беременным женщинам и детям.

До этого эксперты рассказали, что комбуча намного лучше синтетических энергетиков, так как обладает мягким эффектом, не вызывает резких скачков сахара и «откатов» в виде падения энергии. При этом комбуча не только бодрит, но и снижает тягу к сладкому. Эксперты советуют выпивать по одному стакану комбучи по утрам для тонуса или после обеда – для улучшения пищеварения.

Ранее был развеян миф о похудательных свойствах комбучи.