Пропавшую петербурженку нашли живой в Карелии

СК: найденная в Карелии петербурженка могла стать жертвой телефонных афер
true
true
true
close
Evannovostro/Shutterstock/FOTODOM

Пропавшую 21-летнюю жительницу Санкт-Петербурга нашли живой на территории Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Как уточнили в ведомстве, в СМИ появилась информация о пропаже девушки, которая 24 октября ушла из дома в Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области и перестала выходить на связь. После этого Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу организовало доследственную проверку.

Благодаря совместным действиям следователей СК, сотрудников ФСБ и МВД девушку удалось обнаружить живой на территории республики Карелия. По предварительным данным, девушка оказалась под влиянием телефонных мошенников.

В настоящее время следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

До этого туристка Полина Захарова пропала в горах Башкирии. Она отправилась в поход на гору Большой Иремель (высота более 1500 метров) в составе группы 18 октября. Во время восхождения группа разделилась. Захарова отстала от остальных, а в назначенное время не спустилась с горы.

Ранее пассажирку забыли на необитаемом острове во время круиза.

