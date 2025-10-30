Пропавшую петербурженку нашли живой в Карелии

Пропавшую 21-летнюю жительницу Санкт-Петербурга нашли живой на территории Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Как уточнили в ведомстве, в СМИ появилась информация о пропаже девушки, которая 24 октября ушла из дома в Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области и перестала выходить на связь. После этого Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу организовало доследственную проверку.

Благодаря совместным действиям следователей СК, сотрудников ФСБ и МВД девушку удалось обнаружить живой на территории республики Карелия. По предварительным данным, девушка оказалась под влиянием телефонных мошенников.

В настоящее время следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

