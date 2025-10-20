На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Туристка без снаряжения и припасов пропала в горах Башкирии

Туристка Захарова без снаряжения и припасов пропала в горах Башкирии
Туристку Полину Захарову третьи сутки ищут в горах Башкирии, передает Baza.

Захарова отправилась в поход на гору Большой Иремель (высота более 1500 метров) в составе группы 18 октября. Во время восхождения группа разделилась. Захарова отстала от остальных, а в назначенное время не спустилась с горы.

С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Во время восхождения на вершину горы спустился густой туман, видимость была низкой.

Отмечается, что Захарова является опытной туристкой, умеет ориентироваться на местности и уже поднималась на эту гору.

Ее исчезновение заметили уже когда вся группа спустилась в лагерь. Сейчас поиски Полины ведут спасатели, егери, опытные туристы, двое человек из группы, с которой приехала девушка, а также расчет кинологов и волонтеры. Захарова находится в тайге без снаряжения, у нее практически нет запасов еды. Снаряжение она оставила в лагере у подножия горы.

Ранее группу туристов, застрявших в горах в Сочи, эвакуировали.

