Москвичам рассказали, когда столицу покроет снегом

Синоптик Позднякова: Москва покроется снегом в середине ноября
Илья Питалев/РИА Новости

Снег пойдет в Москве, вероятно, в середине ноября. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Скорее всего, снег у нас появится только в середине ноября месяца», — сказала она.

По словам синоптика, в последние годы, именно в это время года столицу покрывал временный снежный покров. При этом Позднякова отметила, что нельзя исключать появления снега в той или иной форме и в ближайшие праздничные дни.

Она уточнила, что по прогнозам устойчивый слой снега расстелился по столице только в декабре.

До этого начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что осень в Москве и Московской области в целом выдалась теплой. По его словам, сентябрь нас порадовал летней погодой, октябрь идет тоже в пределах нормы. Цыганков добавил, что в ноябре температура воздуха тоже будет выше нормы.

Ранее москвичам рассказали о солнечной погоде в начале ноября.

