На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказал об аномально теплой погоде в некоторых регионах РФ

Вильфанд: температура в Сибири превысит климатическую норму на 6–8 градусов
close
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В ближайшие дни в Сибири температура воздуха значительно превысит климатическую норму. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в большинстве регионов РФ сохраняются положительные температурные аномалии из-за отсутствия притока холодных воздушных масс.

«Особо выделяется регион, где температура на 6–8 градусов выше нормы. Это юг Сибири, куда входят Омская, Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край», — сказал синоптик.

Вильфанд отметил, что на этой неделе воздух в указанных субъектах РФ прогреется до +10…+11°C. Причиной потепления является перемещение теплого воздуха из Центральной Азии, объяснил эксперт.

При этом в некоторые регионы страны уже пришли ранние морозы, характерные для зимнего периода. Так, в Чукотском автономном округе и Магаданской области в течение недели и в начале ноября ночью ожидается до -27…-32°C, добавил Вильфанд.

24 октября ведущий специалист информагентства «Метео Новости» Татьяна Позднякова сообщила, что последние числа октября в Москве и Московской области будут дождливыми. Наиболее интенсивные осадки, по ее словам, ожидаются 28 и 29 октября. Температура при этом будет чуть выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что ноябрь в Москве начнется с мокрого снега и морозов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами