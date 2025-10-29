Синоптик рассказал об аномально теплой погоде в некоторых регионах РФ

Вильфанд: температура в Сибири превысит климатическую норму на 6–8 градусов

В ближайшие дни в Сибири температура воздуха значительно превысит климатическую норму. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в большинстве регионов РФ сохраняются положительные температурные аномалии из-за отсутствия притока холодных воздушных масс.

«Особо выделяется регион, где температура на 6–8 градусов выше нормы. Это юг Сибири, куда входят Омская, Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край», — сказал синоптик.

Вильфанд отметил, что на этой неделе воздух в указанных субъектах РФ прогреется до +10…+11°C. Причиной потепления является перемещение теплого воздуха из Центральной Азии, объяснил эксперт.

При этом в некоторые регионы страны уже пришли ранние морозы, характерные для зимнего периода. Так, в Чукотском автономном округе и Магаданской области в течение недели и в начале ноября ночью ожидается до -27…-32°C, добавил Вильфанд.

24 октября ведущий специалист информагентства «Метео Новости» Татьяна Позднякова сообщила, что последние числа октября в Москве и Московской области будут дождливыми. Наиболее интенсивные осадки, по ее словам, ожидаются 28 и 29 октября. Температура при этом будет чуть выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что ноябрь в Москве начнется с мокрого снега и морозов.