Россиян предупредили о росте сроков доставки у маркетплейсов

Раньше маркетплейсы чаще всего предлагали доставку товара на следующий день, а теперь сроки нередко увеличиваются до 2–3 дней. Такое замедление выглядит как закономерный системный этап развития рынка, и это лишь первая итерация, рассказал «Газете.Ru» Артем Васканян, замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic.

По его словам, в борьбе за клиентов маркетплейсы соревновались в скорости и обещали доставку «на следующий день», зачастую не просчитывая реальную себестоимость таких услуг.

«Теперь они вынуждены постепенно отказываться от этой стратегии, в первую очередь потому, что логистика в онлайн-сегменте становится все более затратной: расходы на транспорт, хранение и операционные процессы больше не удается игнорировать. Маркетплейсы начинают растягивать сроки доставки, чтобы оптимизировать издержки», — объяснил Васканян.

Как отметил эксперт отрасли, фактически мы сейчас наблюдаем переход от гонки за потребителя к выстраиванию устойчивой модели.

«Покупатели уже привыкли к работе маркетплейсов и готовы мириться с более гибкими сроками их доставки, особенно если это отражается на цене. Поэтому становится нормой ситуация, когда доставка завтра стоит одну сумму, через два дня — другую, а через неделю — третью», — заявил он.

Кроме этого, параллельно меняется и сама роль маркетплейсов. Они постепенно снимают с себя функции по урегулированию претензий, возвратов и прочих «болевых точек», оставляя эти процессы продавцам.

«Предполагается, что логистика e-commerce также может уходить в сторону децентрализации и аутсорсинга: маркетплейсы отчасти перейдут к модели администрирования и управления сетью мелких логистических ячеек. Основной доход онлайн-площадок будет обеспечиваться не перевозкой, а управлением логистикой по модели, схожей с сервисами такси, а также развитием финансовых инструментов», — рассказал специалист.

Для перевозчиков удлинение сроков доставки означает введение KPI по полной загрузке транспорта и сокращение числа рейсов, поскольку логистика будет «уплотняться» — и эта тенденция в дальнейшем лишь усилится, считает Васканян.

«Если раньше машина могла выходить на линию ежедневно, чтобы сделать максимально быструю доставку того или иного товара, то теперь она может понадобиться через день или два, но при этом с максимально полной загрузкой. Так повышается эффективность и снижается число «пустых» перевозок», — подчеркнул он.

В итоге, по словам эксперта, рынок маркетплейсов в моменте начинает отказываться от дорогостоящего имиджа «молниеносной доставки» и стремится к более рациональной, технологичной и устойчивой логистической системе, которая в конечном счете повлияет на потребительское поведение.

«В дальнейшем ключевым фактором успеха станет поиск баланса между скоростью, стоимостью и эффективностью доставки — именно он определит конкурентоспособность маркетплейсов и качество клиентского опыта», — резюмировал специалист.

