Похищенную школьницу нашли спустя почти два месяца беременной от насильника

В Индии школьница забеременела от изнасиловавшего ее продавца чая

Продавец чая получил срок за изнасилование несовершеннолетней в одном из штатов в Индии. Об этом сообщает The Times of India.

22-летний молодой человек из Телинганы жил в общежитии, где отец пострадавшей работал охранником. По данным издания, продавец похитил 17-летнюю девушку и запер ее в арендованном помещении. Там он изнасиловал школьницу.

Заметив, что дочь пропала, в полицию на следующий день обратился ее отец. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, найти несовершеннолетнюю смогли только спустя почти два месяца. К этому моменту она уже была беременна.

Молодого человека задержали. Благодаря тесту ДНК и показаниям 16 свидетелей, был составлен обвинительный приговор.

Фигуранта приговорили к 20 годам лишения свободы. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч рупий.

До этого в Индии дальний родственник надругался над четырехлетней девочкой и бросил ее в туалете. Полиция обнаружила подозреваемого в лесу, мужчина пытался скрыться от правоохранителей. Во время задержания он открыл стрельбу, но сам получил пулю в ногу.

Ранее в Шотландии банда подсаживала женщин на наркотики, насиловала и заставляла заниматься проституцией.