На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дальний родственник изнасиловал четырехлетнюю девочку и бросил в туалете

В Индии мужчина изнасиловал четырехлетнюю девочку и получил пулю в ногу
close
Depositphotos

В Индии четырехлетняя девочка подверглась изнасилованию со стороны дальнего родственника. Об этом сообщает Time of India.

Как рассказал дедушка пострадавшей, в ночь, когда произошел инцидент, ребенок спал снаружи дома вместе с бабушкой. Однако утром несовершеннолетнюю обнаружили без сознания в туалете, который также находился снаружи. В медучреждении у пострадавшей зафиксировали травмы половых органов.

Когда в полиции узнали о произошедшем, началось расследование. На следующий день в поле в 500 метрах от дома была обнаружена одежда ребенка.

Предположительно, над девочкой надругался 23-летний дальний родственник, который в ночь изнасилования находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже самого подозреваемого нашли в лесу, где он скрывался от правоохранителей. Когда полицейские прибыли на место и пытались его задержать, мужчина открыл стрельбу по ним. Они, в свою очередь, выстрелили агрессору в правую ногу.

У мужчины изъяли пистолет и патрон, ему уже предъявили обвинение.

Ранее карельский подросток завел девочку в заброшенное здание и изнасиловал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами