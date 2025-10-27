На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Банда подсаживала женщин на наркотики, насиловала и заставляла заниматься проституцией

В Шотландии банду осудили за групповые изнасилования и эксплуатацию женщин
Shutterstock

В Шотландии суд вынес приговор пяти членам румынской банды, которая совершала преступления против уязвимых женщин. Об этом сообщает Sky News.

По версии следствия, некоторым пострадавшим члены группы намеренно давали бесплатные наркотики, чтобы подсадить и в дальнейшем использовать эту уязвимость для оказания услуг сексуального характера разным людям. При этом часть женщин считали, что мужчины из банды влюблены в них и не осознавали, что их используют.

По словам одной из пострадавших, участник группы заманил ее в квартиру, дал наркотики и изнасиловал. Еще двое изнасиловали одну женщину в квартире несколько раз.

Мужчины сами решали, какие цены зависимые должны озвучивать клиентам, после встреч часть заработка забирали.

Всего в банде было пять участников, среди которых была женщина. К моменту ареста двое из подозреваемых бежали в Бельгию, но их экстрадировали. Фигуранты получили сроки от восьми до 24 лет лишения свободы. После освобождения, вероятно, их депортируют.

Ранее в Перми осудили восемь организаторов занятия проституцией.

