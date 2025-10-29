На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге замерзший мужчина устроил дебош, чтобы попасть под арест и погреться

В Петербурге мужчина попал под суд из-за желания погреться. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел на улице Ильюшина Приморского района. Мужчина нецензурно выражался, оскорблял прохожих и приставал к ним. Помимо этого, он громко кричал и размахивал руками.

В результате его задержали за нарушение общественного порядка. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов он заявил, что ему стало холодно, поэтому он намеренно делал все это, чтобы его арестовали. Вину мужчина признал полностью.

Суд назначил фигуранту разбирательств 15 суток административного ареста.

До этого в Гане мужчина инсценировал ограбление, чтобы не отчитываться начальнику о деньгах. Работник позвонил работодателю и рассказал, что неизвестные якобы ворвались в его дом.

Позже полицейские выяснили, что кровь, найденная в жилье, не принадлежала человеку. Вскоре нашли и мужчину, который во всем сознался.

Ранее таец решил сесть в тюрьму и совершил кражу из-за проблем в реальной жизни.

