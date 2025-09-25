На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина устроил подставное ограбление, чтобы не отчитываться начальнику о деньгах

В Гане мужчина инсценировал ограбление, чтобы не отчитываться о деньгах
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

35-летний мужчина из Ганы привлек внимание сотрудников правоохранительных органов после собственного «похищения». Об этом сообщает GBC Ghana Online.

Инцидент произошел в Миллениум-сити. Местный житель получил сообщение от 35-летнего Бенджамина Овусу, который являлся его подчиненным. Мужчина сообщил об ограблении в доме.

Работодатель обратился в полицию, сотрудники оперативно выехали на место, однако в доме Овусу не нашли. На полу спальни они обнаружили пятна крови. Эксперты выяснили, что кровь не принадлежала человеку.

Позже мужчину поймали в другом городе. Во время допроса он признался в содеянном. Овусу рассказал, что намеренно измазал дом утиной кровью и инсценировал ограбление. Причиной стало нежелание отдавать деньги, которые работодатель отдал ему на хранение. Потратил ли он их к тому моменту, не уточняется.

Мужчину арестовали. Вскоре он предстанет перед судом.

Ранее школьник выдумал собственное похищение, потому что не хотел идти в школу.

