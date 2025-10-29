«Время не наступило»: в Госдуме усомнились в необходимости повышения возраста продажи алкоголя

В Госдуме заявили, что идея продажи алкоголя с 21 года не обсуждается на федеральном уровне

Идея повышения возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года не обсуждается на федеральном уровне, однако с точки зрения медицины,ю это было бы полезным решением. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«В обществе есть дискуссия на этот счет. С одной стороны, в России в 18 лет уже можно узаконить брак, пойти служить в армию, иметь оружие, а с другой — нельзя будет употреблять алкоголь? У общества нет пока консенсуса по этому вопросу. Как только он появится, можно будет говорить серьезно о введении данной меры. С точки зрения медицины, действительно, не раз говорил о том, что алкоголь негативно влияет на развитие мозга, особенно в период юности и ранней взрослой жизни. Минздрав здесь прав. Тем не менее на данный момент такая мера на федеральном уровне не обсуждается», — сказал он.

Зампред комитета Алексей Куринный в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что время для такого решения в России еще не пришло.

«Лично я, как врач, поддерживаю. Но думаю, что время для такого решения еще не наступило», — отметил он.

29 октября Telegram-канал Mash сообщил, что в России могут повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года. По данным издания, с инициативой выступил Минздрав, и ее уже поддержали депутаты законодательных собраний нескольких российских регионов Центрального федерального округа. Повышение возрастного барьера, по мнению авторов инициативы, поможет защитить здоровье молодежи.

Ранее в российском регионе рухнули продажи алкоголя из-за «сухого закона».