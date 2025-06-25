В российском регионе рухнули продажи алкоголя из-за «сухого закона»

В Вологодской области на фоне введения ограничений по торговле алкоголем почти на 40% обрушились продажи спиртного в алкомаркетах. В обычных магазинах торговля горячительными напитками упала на четверть, рассказал НСН сенатор от региона Евгений Богомазов.

«Уровень продаж алкогольной продукции снизился на территории области с марта по июнь на 39,2%. Это существенная, серьезная цифра», — заявил сенатор.

По словам Богомазова, Минэкономики подсчитывает эти показатели еженедельно, поэтому им можно доверять. Известно также, что в целом по региону продажи спиртным упали на 25,3%, заключил он.

До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов сообщил о новом законопроекте, который ограничит работу алкомаркетов на федеральном уровне. В документе дается определение слову «алкомаркет» — это торговый объект, в котором более 50% от общей выручки приходится на спиртные напитки. При этом сам Свинцов назвал подобные магазины «торговыми точками, нацеленными на уничтожение человека», подчеркнув, что в большей степени они «бьют по русским», так как мусульмане алкоголь не употребляют.

Ранее были раскрыты первые итоги введения «сухого закона» в регионах России.