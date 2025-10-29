На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка стала инвалидом после удаления новообразования из-за врачебной ошибки

Ошибка башкирских врачей на этапе диагностики сделала женщину инвалидом
Gorobzor.ru

Жительница Нефтекамска стала инвалидом из-за ошибки врачей. Об этом порталу Gorobzor рассказала дочь женщины Камилла.

В 2023 году ее мать обратилась в больницу, где ей провели операцию по удалению новообразования молочной железы. Несмотря на результаты гистологического исследования, которое выявило рак с некрозами, врачи отпустили пациентку домой, но спустя два года у нее отказали ноги.

Тогда женщина вновь обратилась за помощью, и у нее диагностировали опухоль спинного мозга и «карциному молочной железы с метастазами в позвоночник». Теперь она страдает от невыносимых болей, с которыми не справляются даже самые сильные обезболивания.

«За эти два года никто не открыл результаты, не перепроверил, никому это не нужно было. Мама спокойно могла уйти в ремиссию на начальной стадии! Из-за того, что кто-то там неправильно посмотрел результаты, моя мама стала инвалидом и борется сейчас за жизнь», – говорит Камилла.

Семья вынуждена приобретать все необходимое для лечения на собственные средства, но надеется получить от городской больницы компенсацию некачественное оказание медицинской помощи. Пока дело находится на стадии рассмотрения.

Ранее российские врачи поздно диагностировали у подростка аппендицит и едва не погубили его.

