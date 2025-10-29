Россиянка стала инвалидом после удаления новообразования из-за врачебной ошибки

Жительница Нефтекамска стала инвалидом из-за ошибки врачей. Об этом порталу Gorobzor рассказала дочь женщины Камилла.

В 2023 году ее мать обратилась в больницу, где ей провели операцию по удалению новообразования молочной железы. Несмотря на результаты гистологического исследования, которое выявило рак с некрозами, врачи отпустили пациентку домой, но спустя два года у нее отказали ноги.

Тогда женщина вновь обратилась за помощью, и у нее диагностировали опухоль спинного мозга и «карциному молочной железы с метастазами в позвоночник». Теперь она страдает от невыносимых болей, с которыми не справляются даже самые сильные обезболивания.

«За эти два года никто не открыл результаты, не перепроверил, никому это не нужно было. Мама спокойно могла уйти в ремиссию на начальной стадии! Из-за того, что кто-то там неправильно посмотрел результаты, моя мама стала инвалидом и борется сейчас за жизнь», – говорит Камилла.

Семья вынуждена приобретать все необходимое для лечения на собственные средства, но надеется получить от городской больницы компенсацию некачественное оказание медицинской помощи. Пока дело находится на стадии рассмотрения.

