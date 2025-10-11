Российские врачи проглядели у подростка аппендицит и едва не погубили его

В Новосибирской области врачи едва не погубили юного пациента, проглядев у него аппендицит. Об этом пострадавший рассказал изданию kp.ru.

Все случилось в 2023 году, когда Александру было 17 лет. В конце февраля он приехал из родного Татарска в Новосибирск, чтобы пройти медкомиссию перед поступлением в Академию МВД. После возвращения домой у него резко ухудшилось самочувствие — появилась тошнота, поднялась температура и заболел живот. Мать подростка вызвала скорую, которая приехала через час и забрала Александра в местную больницу. Так он оказался в инфекционном отделении с диагнозом «гастроэнтерит».

«Меня разместили в коридоре, я очень хотел спать от поставленных уколов, сохло во рту. Мне становилось только хуже, боли в животе усилились, стало больно ходить, вставать, лежать на одном боку. Примерно в 11:00 меня осмотрела доктор и сказала: «Соблюдать диету, сдать анализы». Часа через три боль в животе еще больше усилилась. Часть живота была как камень, я попросил позвать хирурга или сделать УЗИ. Доктор осмотрела живот и сказала, что живот спазмирован, хирурга так и не позвали. Вечером мне поставили два укола, какие и для чего — опять не сказали», — вспоминает молодой человек.

Мать Александра подозревала у сына аппендицит и сообщила об этом врачам, но его выписали домой без дополнительных обследований. Лишь 8 марта после повторного обращения врачи наконец-то обследовали школьника и выявили на УЗИ «огромное количество жидкости в животе». За эти дни аппендикс отделился сам, и после четырехчасовой операции пациент попал в реанимацию. Затем его доставили на вертолете санавиации в областную больницу. Новосибирские хирурги признали, что если бы их коллеги подождали еще пару часов, им не удалось бы спасти больного.

После восстановления Александр сдал ЕГЭ, но по состоянию здоровья не смог поступить в вуз, о котором мечтал. Тогда выпускник подал иск на медучреждение, где ему несвоевременно диагностировали аппендицит. В мае 2025 года Татарский районный суд назначил компенсацию в 3,5 миллиона рублей, но региональный Минздрав смог обжаловать это решение. В итоге Новосибирский областной суд снизил размер компенсации в 10 раз, присудив истцу лишь 350 тыс. рублей.

