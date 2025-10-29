РОЦИТ запустил подкаст о влиянии интернета на привычные явления

Российский общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) запустил подкаст «Новые понятия с Антоном Горелкиным». Первый выпуск посвящен киберхондрии, биохакингу и интернет-трендам, связанным со здоровьем, сообщает пресс-служба проекта.

Ведущим подкаста стал председатель правления РОЦИТ, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Его собеседником в дебютном выпуске выступил кандидат медицинских наук, эксперт РОЦИТ и заведующий отделением одной из московских клиник Сергей Бердников.

Обсуждение затрагивает актуальную тему киберхондрии — тревожного поиска симптомов и диагнозов в интернете. Эксперты анализируют причины, по которым пользователи все чаще доверяют онлайн-советам больше, чем врачам. Особое внимание уделяется роли искусственного интеллекта в формировании восприятия медицинской информации.

«Сегодня мы живем в эпоху, когда тренды и мемы способны влиять на медицинские решения. Важно научиться отличать полезный контент от опасного и понимать, где заканчивается интернет и начинается ответственность за собственное здоровье», — отметил Горелкин.

В выпуске также обсуждаются такие явления, как биохакинг и увлечение биологически активными добавками (БАДами). По словам Бердникова, современные интернет-тренды превращают добавки для здоровья в вирусные явления.

«Сегодня любую добавку можно превратить в вирусный тренд — особенно если она обещает молодость, энергию или «перезагрузку организма»», — заявил он.

Отдельно герои выпуска обсудили влияние интернет-культур на восприятие здоровья и успеха. Они проанализировали такие явления, как Лабубу — персонаж детских и подростковых мемов, ставший символом «наивной терапии», а также блогерские сообщества, формирующие новые критерии нормы и самопомощи.

Горелкин и Бердников отметили, что современные «герои Рунета» нередко становятся источниками знаний, где развлекательный контент маскируется под экспертные советы. По их мнению, это создает риски быстрого распространения медицинских мифов.

Авторы проекта рассказали, что подкаст «Новые понятия» задуман как серия разговоров о том, как цифровая эпоха меняет восприятие привычных явлений.